Da Castel di Sangro – Due azzurri tornano in gruppo

Anche questa mattina proseguono gli allenamenti del Napoli a Castel di Sangro per cercare la forma fisica ideale in vista dell’inizio del campionato di lunedì 15 agosto, quando gli azzurri esordiranno in trasferta contro l’Hellas Verona.

Per prepararsi al meglio, nei giorni che verranno il Napoli sarà atteso da ben quattro amichevoli con avversari internazionali. Domani il primo ostacolo sarà l’Adana Demirspor Kulübü, poi per gli azzurri ci saranno il Real Club Deportivo Mallorca, il Girona Futbol Club e l’RCD Espanyol.

Fabian Ruiz Petagna Napoli

Alcuni giocatori, in vista della partita di domani, potrebbero essere risparmiati per via delle non perfette condizioni fisiche. Ieri, infatti, ben quattro calciatori non si sono allenati in gruppo: Fabian Ruiz, Petagna, Zanoli e Ounas.

I primi due, tuttavia, questa mattina sono tornati in campo con i compagni. Per quel che riguarda il terzino, invece, ha svolto parte della seduta in gruppo e un’altra parte in palestra. Ancora assente Ounas, mentre Zedadka ha svolto lavoro personalizzato in campo.