Siani e la confessione da brividi di Maradona: “Aveva paura di deludere la gente”

Il noto attore e regista napoletano Alessandro Siani ha rilasciato un’intervista ai microfoni della redazione de Il Corriere della Sera. Tra le altre cose, il comico ha svelato un retroscena sull’idolo per eccellenza della città di Napoli, Diego Armando Maradona.

Con lui Siani ha collaborato in occasione dello spettacolo del compianto argentino al Teatro San Carlo, che si è tenuto nel 2017. Di seguito, quanto svelato dall’attore:

“Per noi Maradona è un esempio di grandezza. Io ho conosciuto lui, Pino Daniele, Luciano De Crescenzo, ho capito che avevano una matrice comune: il fatto di intercettare il pensiero della gente anche tra mille contrasti e mille problemi. Maradona l’ho diretto come regista in uno spettacolo al San Carlo, prima di salire sul palco Diego era pensieroso nel camerino. Mi disse: ho paura, ho paura di deludere la gente. Lui, Maradona. Eppure il pensiero era sempre quello, la gente. Non nascondeva le sue fragilità e contemporaneamente era un gigante”.

Siani, inoltre, ha raccontato come ha conosciuto Pino Daniele, altro simbolo della città sempre nel cuore dei napoletani:

“Fu lui a dirmi che mi voleva conoscere, mi invitò a casa sua e mi scrisse la colonna sonora per un film senza volere soldi. Porto dentro di me le giornate con lui, i suoi racconti; ho conosciuto tutta la famiglia, sento ancora i figli; quell’atmosfera è stata formativa perla mia crescita”.