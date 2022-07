Osimhen al Bayern? Il membro dell’entourage esce allo scoperto!

Con gli addii di Mertens ed Insigne, il Napoli dovrà reinventarsi in attacco trovando nuove soluzioni di gioco con i nuovi innesti.

Al momento, sembra convincere davvero tanto il neoacquisto Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano che dovrò raccogliere l’eredità di Insigne.

Al centro dell’attacco dei partenopei però ci sarà sempre Victor Osimhen, il terminale offensivo degli azzurri non cambia: sarà lui anche per questa stagione il centravanti del Napoli.

Osimhen (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

In particolare, proprio come riferito da Oma Akatugba (che fa parte dell’entourage di Osimhen) ai microfoni di CMIT TV, il nigeriano non vede l’ora di iniziare questa nuova stagione; ha poi parlato dell’episodio del litigio con Anguissa ma soprattutto spazza via tutte le voci di mercato riguardanti l’attaccante:

Di seguito le sue parole:

Sul litigio con Anguissa e il chiarimento con Spalletti: “Ho sentito Victor pochi minuti fa, è tutto ok. Sta bene, è felice, è focalizzato su scudetto e Champions. Si è preoccupato per il fatto che Ostigaard si fosse fatto male, ma si è chiarito già anche con Anguissa.È molto legato ad Anguissa, che è del Camerun e lui è nigeriano, come fossero fratelli, c’è un grande feeling tra loro essendo africani. Ha parlato con Spalletti e tutto si è chiarito per il meglio”.

Osimhen-Bayern: “Non è vero che il Bayern ha fatto una chiamata. Victor è felice di giocare a Napoli e vuole vincere titoli, il suo focus è questo”.

Rinnovo? “Domanda difficile, sono sicuro troveranno risposte positive. Lui è felice, vuole vincere trofei a Napoli, il suo agente sta lavorando per trovare un’intesa”.