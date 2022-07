Non solo Neto: il Napoli punta l’esubero del Barcellona, è sfida a Juve e Milan

In queste ultime settimane è divenuto ricorrente il nome di Neto come possibile nuovo secondo portiere. Il club azzurro è infatti alla ricerca di una figura da affiancare ad Alex Meret, che raccoglie l’eredità della titolarità tra i pali di David Ospina.

A proposito, il tecnico Luciano Spalletti è stato chiaro: serve un estremo difensore comunque valido e con una certa esperienza. Si attendono dunque novità circa un possibile assalto per l’estremo difensore, che potrebbe arrivare in azzurro nel caso in cui i partenopei – forti anche del gradimento del giocatore – decidessero di fare sul serio.

EMPOLI, ITALY – SEPTEMBER 13: Napoli’s sport director Cristiano Giuntoli looks on during the Serie A match between Empoli FC – SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on September 13, 2015 in Empoli, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tuttavia, il portiere ex Fiorentina non sarebbe l’unico calciatore gradito dalla dirigenza partenopea. A svelarlo è il quotidiano iberico AS, secondo cui il Napoli sarebbe in corsa per Memphis Depay.

Diverse le squadre interessate al calciatore olande: la Juventus, che è a caccia di un attaccante che possa fare sia il vice-Vlahovic che l’esterno, ma anche Milan e Napoli. Tra gli altri club interessati – e probabilmente con risorse economiche maggiore – anche Tottenham e Olympique Lione.