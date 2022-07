VIDEO | Nuove MAGLIE Napoli: svelati i COLORI

MAGLIE NAPOLI 2022-2023 – Grande attesa in casa Napoli per quelle che saranno le nuove maglie da gioco che, secondo quanto annunciato nelle scorse ore dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, saranno presentate in occasione della prima amichevole contro l’Adana Demirspor.

Un momento sempre atteso dai tifosi del Napoli quello di scoprire quali saranno le nuove maglie che accompagneranno gli azzurri in vista della prossima stagione.

In questi primi giorni di ritiro a Castel Di Sangro, è spuntato anche il nuovo materiale tecnico, preambolo alla presentazione della nuova linea gara firmata Napoli ed Emporio Armani.

Nella giornata di mercoledì, dunque, sarà ufficiale quantomeno la prima maglia per i giocatori di movimento – che sarà ovviamente azzurra – e quella per i portieri.

Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la seconda divisa di gioco sarà invece di colore bianco. con il club partenopeo che conferma dunque la scelta della Away dello scorso anno.

Non trapelano ancora dettagli per la terza divisa, mentre è confermata la presenza – anche per questa stagione – delle maglie special nel corso della stagione e delle varie competizioni.

Svelati i colori delle divise dei portieri, la novità

Novità anche per le maglie che indosseranno invece gli estremi difensori. Secondo quanto raccolto in esclusiva da SpazioNapoli, sono previste due versioni per i portieri: una in verde – anche in questo caso, si tratta di una scelta sulla scia di quella dello scorso anno – e una in fucsia. Entrambe le divise saranno fluo.

Anche in questo caso, almeno una delle due divise, sarà svelata in occasione di Napoli – Adana Demirspor.

Divise che saranno disponibili a partire dal 27 luglio, data in cui sarà per l’appunto presentata almeno gran parte della nuova linea gara.

