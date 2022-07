Anche questo secondo ritiro del Napoli in questa fase di pre-campionato, che si sta tenendo in quel di Castel Di Sangro, può essere un’ottima vetrina per i diversi giovani, con la speranza di poter strappare consensi agli occhi di mister Luciano Spalletti.

Oltre a Gianluca Gaetano e Giuseppe Ambrosino, altro osservato speciale di queste settimane è Alessio Zerbin. Il calciatore, reduce dalla stagione in prestito in Serie B al Frosinone, ha sorpreso tutti lo scorso anno, riuscendo a convincere addirittura il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini a convocarlo negli scorsi mesi.

Zerbin Italia

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui “anche nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro Zerbin ha dimostrato di non voler fare la comparsa in questo Napoli”.

Possibile, dunque, una conferma in vista della prossima stagione: “L’esterno arrivato dopo una lunga trafila di prestiti – si legge – al momento non sembra destinato a nuovi lidi, anzi. Spalletti punta sulla sua polivalenza tattica per poter cambiare in corsa il suo Napoli”.