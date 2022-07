Raspadori-Napoli: l’esperto di mercato frena l’entusiasmo!

Giacomo Raspadori è uno dei giovani più interessanti nel panorama calcistico italiano e su di lui ci sono anche alcune big di Serie A. L’attaccante del Sassuolo ha dimostrato negli ultimi anni di poter ambire al salto di qualità e la vittoria dell’Europeo con la maglia della Nazionale italiana ne è la conferma.

Mercato Napoli Raspadori (Getty Images)

Negli ultimi giorni, si è parlato tanto del giocatore classe 2000 in ottica Napoli e sembrava che la trattativa tra i due club fosse già in fase avanzata.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha però frenato gli entusiasmi dei tifosi azzurri. Attraverso il suo sito ufficiale, Pedullà ha spiegato come il Sassuolo non sia intenzionato a lasciar partire Raspadori e come il Napoli stia aspettando le prossime mosse del club neroverde.

DI seguito le sue parole:

“Quanto a Raspadori, il gradimento è fuori discussione, ma oggi non è una trattativa. Più che altro sembra una provocazione al Sassuolo, aspettando di capire come si muoverà il club emiliano. Almeno oggi il Sassuolo vorrebbe evitare di perdere un pezzo da novanta dell’organico dopo la cessione di

Scamacca al West Ham. Certo, il contratto di Raspadori non è lungo e andrebbe rinnovato, ma vedremo se la provocazione del Napoli – oggi soltanto quella – porterà a qualcosa di diverso”.