In questi minuti il Napoli è tornato in campo per disputare la sessione pomeridiana di allenamento, la seconda di giornata, nel secondo giorno di ritiro a Castel Di Sangro. Ulteriore fase di pre-campionato, successiva a quella della Val Di Sole a Dimaro, che accompagnerà il gruppo agli ordini di Luciano Spalletti in vista dell’esordio in campionato, in programma a ferragosto contro l’Hellas Verona al Bentegodi

Dallo stadio Teofilo Patini, spicca l’assenza del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, particolarmente chiacchierato negli ultimi tempi soprattutto in sede di mercato: il calciatore, infatti, non è apparso in campo agli occhi dei tifosi, accorsi all’impianto di Castel di Sangro per l’allenamento a porte aperte.

Da ricordare, però, che già nella mattinata il calciatore ha svolto una parte di allenamento in palestra, così come si evince dal report a firma del club azzurro.

Non è affatto escluso, dunque, che si tratti di una scelta precauzionale da parte dello staff medico, alla luce di quelle che sono state le ultime comunicazioni ufficiali da parte dei partenopei.