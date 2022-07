VIDEO | Colpo Napoli: idea per un altro PORTIERE!

Il Napoli è da settimane alla ricerca di un portiere che possa alternarsi ad Alex Meret. Il friulano, dopo quattro stagioni, sembra essere il prescelto dalla società azzurra per la titolarità, ma il tecnico Luciano Spalletti ha invocato a più riprese un rinforzo adeguato anche per il ruolo di vice.

L’idea del club partenopeo, di conseguenza, è di virare su un portiere che non sia un banale secondo, e che possa alternarsi con l’ex SPAL e Udinese nel corso della stagione.

Trapp è il nome nuovo: le ultime dalla Germania

Oltre ai vari nomi che sono spuntati in queste ultime settimane, in queste ore avanza un nuovo rumors per la porta del Napoli. Si tratta di Kevin Trapp, estremo difensore in forza all’Eintracht Francoforte.

A fare il punto della situazione sull’ex PSG è il giornalista della redazione tedesca di Sky Sport, Florian Plettenberg. Stando a quanto scritto sul suo profilo ufficiale Twitter, l’Eintracht vorrebbe allungare il suo contratto in scadenza nel 2024, ma ora ci sono due club molto interessati ad ingaggiarlo: il Benfica e, appunto, il Napoli.

“Troppo presto per dire quale sarà il suo futuro”, ha scritto Plettenburg. Futuro in bilico, dunque, per Trapp, diviso tra un rinnovo di contratto col club di Bundesliga e una nuova esperienza all’estero. Il Napoli, stando a quanto si apprende dalla Germania, resta attendista alla finestra.

