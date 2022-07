Home » News Calcio Napoli » Buone notizie per Spalletti: l’azzurro rientra in gruppo

Prima sessione di allenamento a Castel di Sangro per il Napoli, che è ospite della terra abruzzese a partire da quest’oggi. La squadra agli ordini di Luciano Spalletti resterà in ritiro fino al 6 agosto, poco più di una settimana dall’esordio in campionato, in programma il giorno di Ferragosto contro l’Hellas Verona.

Dall’allenamento odierno, arrivano buone notizie per il tecnico di Certaldo, che può contare anche sul rientro in gruppo di Mathias Olivera.

Il terzino uruguaiano, arrivato in questa sessione di mercato dal Getafe, è reduce dal problema al ginocchio che ha smaltito in queste prime settimane da nuovo calciatore partenopeo.

Di seguito, il report apparso sul sito ufficiale del club:

Pomeriggio di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro aerobico con e senza palla, esercitazione tecnica e partita a campo ridotto.

Olivera ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ounas ha svolto personalizzato in palestra. Zedadka ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo“.