Non solo Simeone, un altro attaccante ha detto sì al Napoli!

In attesa di definire l’affare Kim Min Jae, con il suo arrivo che dovrebbe essere previsto nei prossimi giorni, sono previste novità anche per il reparto offensivo.

A tal proposito, il nome di Giovanni Simeone suona forte in casa Napoli: l’attaccante dell’Hellas Verona è la pista calda dell’ultima settimana, con il calciatore che sarebbe pronto a prendere il posto di Andrea Petagna, a sua volta diretto verso Monza.

Tuttavia, l’argentino non sarebbe l’unico nome sul tavolo del club azzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe virando con decisione su Giacomo Raspadori. Di seguito, quanto riportato dal suo sito ufficiale:

“Il Napoli prepara l’assalto a Giacomo Raspadori, ma la situazione è comunque complessa. L’attaccante è nel mirino del club campano che comunque farà sul serio solamente dopo aver fatto uscire un giocatore in attacco, che dovrebbe essere Petagna – finito nel mirino del Monza. Nel mirino del Napoli, quindi, non c’è solo Simeone, ma anche Raspadori.

La cifra per portare via il giocatore dal Sassuolo si dovrebbe aggirare intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Napoli sarebbe comunque disposto a offrire e spendere per assicurarsi l’attaccante. Lo stesso presidente De Laurentiis ha spiegato che vuole investire sui giovani e per questo Raspadori potrebbe essere un profilo che farebbe al caso del Napoli.

Dal canto suo il giocatore ha anche detto sì a un eventuale trasferimento in azzurro, ma per chiudere il cerchio serve l’approvazione anche del Sassuolo. I neroverdi dopo aver salutato Scamacca non vorrebbero perdere anche Raspadori e per questo al momento potrebbe essere in salita la trattativa, che comunque è bene specificare entrerà nel vivo solamente in futuro.

Il Napoli dalla sua però non ha solamente il gradimento del giocatore, ma anche la situazione contrattuale dello stesso attaccante. Raspadori, infatti, ha ancora solo due anni di contratto con il Sassuolo e quindi al termine della prossima stagione inizierebbe l’ultimo anno. Se i neroverdi non lo vogliono perdere a zero, dovranno o cedere adesso il ragazzo oppure presentare un’offerta di rinnovo che possa convincerlo”.

Quest’ultimo aspetto, dunque, potrebbe favorire il club azzurro, che medita seriamente sull’assalto a Raspadori.