Nel corso dello Speciale Ritiro, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra le altre cose, su Piotr Zielinski e su Fabian Ruiz.

I due centrocampisti sono al centro di diversi rumors di calciomercato, che sta stravolgendo la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti.

Fabian Ruiz e Piotr Zielinski (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il polacco è corteggiato in Premier League dal West Ham, che avrebbe avanzato addirittura un’offerta per cercare di strappare l’ex Empoli alla società azzurra. Lo spagnolo, invece, è alle prese con una trattativa per il rinnovo di contratto che continua a essere bloccato, con il calciatore che sta valutando il mercato.

“Non me ne vogliano Zielinski e Fabian, ma la personalità è un’altra cosa”, ha dichiarato Alvino a proposito dei due calciatori. “I giocatori con personalità sono Koulibaly, Mertens, Ibrahimovic e non Zielinski. Il polacco per me resta un campione ma se lui ha personalità io non ci ho capito nulla, non di calcio ma nella vita in generale”.