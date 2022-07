De Laurentiis esce allo scoperto su Kim, poi l’annuncio a sorpresa su Simeone

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche di calciomercato nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti gli argomenti trattati dal patron, anche con le novità annunciate sulla maglia e sulla campagna abbonamenti.

Dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni in merito agli addii di Koulibaly e Mertens. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione a proposito di Simeone e Kim Min Jae, i calciatori più vicini a vestire la maglia azzurra:

“Simeone? Mi piace molto, bisogna secondo me vedere cosa ne pensi l’allenatore, perché Simeone è un bravissimo giocatore. Forse non si completa con Osimhen come alternativa”.

“Kim Min Jae? Mi piace l’idea di poter avere un coreano. Si tratta di un coreano particolare, visto che è abbastanza alto (ride ndr). Mi incuriosisce poter conciliare la realtà sudcoreana con quella napoletana, possono completarsi perfettamente. Quando arriva? Mi auguravo arrivasse ieri, ma il problema è che se ci sono determinati avvocati e procuratori, i contratti sono complicati”.