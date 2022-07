“Non c’è il senso di appartenenza!”: Stoccata di De Laurentiis ad Insigne?

Tanti gli argomenti toccati dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’intervista ai microfoni della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il patron azzurro – oltre a parlare delle ultime di mercato con l’annuncio sull’addio di Dries Mertens – ha avuto modo anche di togliersi qualche sassolino con una frecciatina velata, con ogni probabilità, nei confronti di David Ospina e Lorenzo Insigne, due calciatori che hanno sposato progetti da campionati esteri.

Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione sulle parole a tal proposito di Aurelio De Laurentiis:

“La maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso come la propria pelle e chi viene a giocare nel Napoli deve considerarla così. Chi invece parla di aumenti di stipendio, nonostante sono già dei privilegiati, e poi vanno a finire in campionati sconosciuti uno ci resta molto male perché non c’è senso di appartenenza”.

Non un riferimento chiaro e preciso, ma le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sembrano proprio indirizzate ai due ex azzurri.