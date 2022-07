Home » VIDEO Napoli » VIDEO | Mathias Olivera parla già in NAPOLETANO!

Arrivato da poche settimane al Napoli, Mathias Olivera si sta già ambientando nella città partenopea. Il terzino mancino arrivato dal Getafe è stato infatti immortalato in compagnia dell’imprenditore Loris della Living Boutique.

Nel video è possibile vedere il laterale uruguaiano già parlare in napoletano, dedicando una frase alla fidanzata seduta dietro di lui. Napoli è pronta ad accogliere il suo ennesimo figlio “nato per sbaglio” in un’altra nazione.

