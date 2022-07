Ultime mercato Napoli: dubbi sul progetto del club, salta la cessione?

Il mercato del Napoli è più vivo che mai, con un’attenzione particolare alle entrata ma anche a quelle che sono le uscite, oltre a quelle già note di queste ultime settimane.

Attesa anche per capire quale sarà il portiere su cui il club azzurro deciderà di puntare al fianco di Alex Meret, che a breve dovrebbe firmare il rinnovo di contratto che, a oggi, è praticamente ufficioso.

David Ospina, tuttavia, potrebbe non essere l’unico portiere a salutare gli azzurri. Nei giorni scorsi, infatti, è stato fatto il nome anche di Nikita Contini, estremo difensore che, dopo diversi anni in cadetteria, cerca spazio anche nella massima serie.

Nikita Contini

Nonostante l’operazione fosse ben impostata, il calciatore nutrirebbe dubbi sulla possibile destinazione. A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Secolo XIX, secondo cui la trattativa per il suo sbarco in Liguria starebbe vivendo una fase di standby, per via dei dubbi dell’estremo difensore sull’accettare la destinazione.

Situazione analoga a quella di Marko Pjaca, altro calciatore voluto dai blucerchiati ma che è dubbioso circa un possibile passaggio alla Sampdoria.