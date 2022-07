Petagna-Monza: la richiesta di Galliani per trovare l’accordo!

Contatti ormai portati avanti da lungo tempo tra Napoli e Monza per ultimare la trattativa e definire un accordo per la cessione di Andrea Petagna. Il club di Galliani e Berlusconi ha grandi ambizioni per la prossima stagione, puntando al centro classifica, e si sta muovendo sul mercato alla ricerca dei colpi giusti per completare la rosa.

FOTO: Getty Images, Petagna

Il calciatore del Napoli sembra il profilo migliore per le richieste della società lombarda e, dall’altro lato, anche il Monza può essere la destinazione perfetta per Petagna. L’attaccante, infatti, non ha trovato molto spazio nel club azzurro e nella squadra allenata da Giovanni Stroppa potrebbe avere un ruolo centrale.

Trattativa Monza-Napoli: l’ostacolo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, dopo aver corteggiato l’entourage di Icardi, il Monza è ora focalizzato su Petagna. L’unico dubbio che frena la trattativa è la formula del riscatto: Galliani, infatti, vorrebbe legare questa possibilità alla salvezza del club.

Da non sottovalutare, però, sono anche le alternative che la società lombarda sta valutando a Petagna. In primis Pinamonti e Belotti, anche se il secondo è stato avvicinato dal Borussia Dortmund, a seguito della spiacevole notizia del tumore ai testicoli di Haller.