Mancano poco più di tre settimane all’inizio del campionato di Serie A, con la prima giornata che inizierà il 13 agosto. Il Napoli scenderà in campo contro l’Hellas Verona il giorno di Ferragosto, due giorni dopo l’inizio ufficiale della competizione.

Tuttavia, il caldo record che si sta registrando in Italia, e non solo, rischia di poter impattare con l’inizio delle ostilità, quest’anno in programma con due settimane di anticipo a causa dello stop per Qatar 2022.

A lanciare l’allarme è il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini che, nel corso della sua visita alla Dacia Arena di Udine, ha dichiarato:

“La prima preoccupazione riguardo la stagione alle porte è legata al clima, dato che l’eventuale persistenza delle attuali temperature renderebbe difficile cominciare a giocare il 13 agosto. Di certo si tratterà di una stagione anomala per via della pausa legata alla Coppa del Mondo, e sarà triste dovervi assistere senza la partecipazione della nazionale Azzurra. Ma questo fungerà da monito per investire sempre più sui giovani italiani nel nostro campionato“.

Lorenzo Casini

Al momento, però, non ci sono rilevanti rumors circa un possibile slittamento della prima giornata, nonostante le preoccupazioni palesate dal numero uno della Lega di Serie A.