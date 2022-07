Simeone è ad un passo dal Napoli: le cifre dell’operazione

Con la cessione di Andrea Petagna soltanto più da formalizzare, il Napoli ha già tra le mani il sostituto dell’ex attaccante di Atalanta e Spal. Si tratta di Giovanni Simeone, colui che nella scorsa Serie A ha messo a segno 17 reti: meglio di lui soltanto Immobile (27), Vlahovic (24) e Lautaro Martinez (21).

Ieri Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, aveva commentato così il possibile arrivo di Petagna: “Lo stiamo cercando, vediamo se nei prossimi giorni ci sarà l’ufficialità. […] Con lui completeremo una batteria di attaccanti con caratteristiche differenti“. Tutto apparecchiato, insomma, per il trasferimento del numero 37 azzurro verso il club di Berlusconi.

FOTO: Getty – Petagna Napoli

Il suo sostituto, come detto, sarà il Cholito, per cui il Verona ha speso complessivamente 12 milioni dal Cagliari e per rivenderlo ne vorrebbe 18. L’offerta del Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, al momento non supera i 15 milioni, ma ormai le parti sembrano vicinissime.

Giuntoli affonderà il colpo dopo aver formalizzato la cessione di Petagna. Nel frattempo, l’attaccante dell’Hellas ha già dato il suo benestare ad un trasferimento in azzurro. Al Napoli guadagnerebbe, bonus compresi, 1,5 milioni a stagione fino al 2027 (rispetto al milione attualmente percepito, con il contratto che scade nel 2026).