Il portiere ha detto “sì” al Napoli: può arrivare a costo zero

Con l’addio di David Ospina il Napoli ha salutato colui che, di fatto, è stato il titolare della porta azzurra nelle ultime stagioni. Ha trovato anche spazio Meret, certo, però spesso ha giocato nelle partite meno importanti o, piuttosto, in competizioni come l’Europa League o la Coppa Italia.

Quest’anno l’ex portiere dell’Udinese dovrebbe assumere al 100% i gradi del titolare, eppure ci sono ancora dei tentennamenti. Sia da parte di Luciano Spalletti che – non è un mistero – ha sempre preferito Ospina e che pubblicamente non ha mai confermato in toto la fiducia nei suoi confronti, sottolineando spesso gli aspetti in cui Meret deve ancora migliorare.

Meret Napoli (Getty Images)

Dall’altra parte, il numero 1 azzurro non ha ancora posto la firma sul rinnovo di contratto fino al 2027, che sembra sempre ad un passo dall’essere formalizzato, eppure per mancanza di garanzie – leggasi titolarità indiscussa – non viene ancora firmato.

Sono tanti i nomi che si sono fatti come papabili per affiancare Meret. Tra questi, è spuntato negli ultimi giorni Neto del Barcellona, che ha già giocato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Juventus.

Il portiere, stando all’esperto di mercato Matteo Moretto, avrebbe dato il suo “ok” al trasferimento al Napoli. Neto ha un altro anno di contratto con il Barcellona, ma i blaugrana lo farebbero partire praticamente gratis, soltanto per liberarsi del suo stipendio.