Osimhen o Kvaratskhelia, Capello non ha dubbi su chi sarà più decisivo

Khvicha Kvaratskhelia non è ufficialmente stato il primo acquisto del Napoli, ma certamente è un giocatore su cui il club di De Laurentiis aveva gli occhi da tantissimo tempo. Il suo acquisto sarà fondamentale per non far sentire ai tifosi azzurri e a Luciano Spalletti la mancanza di Lorenzo Insigne, anche se non sarà certo facile sostituire il capitano.

Di questo e anche di altri temi ha parlato Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Georgia

“Il Napoli ha perso Insigne, non uno qualunque. Ci sarà da capire che cosa potrà dare agli azzurri il nuovo acquisto Kvaratskhelia, del quale parlano comunque tutti bene.

Potrà rivelarsi un acquisto azzeccato, però è chiaro come il destino del Napoli attuale dipenda da Victor Osimhen. Poi c’è anche Lozano, comunque meno attaccante rispetto al nigeriano, che finalmente potrebbe ricavarsi un po’ di spazio in più. Vedremo che cosa saprà inventarsi Spalletti, che ogni tanto tira fuori valide soluzioni senza per forza ricorrere al mercato.

Osimhen è un giocatore molto generoso, svolge tanto lavoro, non soltanto in avanti, che a volte lo porta a non arrivare abbastanza lucido davanti alla porta. Però è indispensabile, anche per l’apporto che dà sotto il profilo del carattere.

Lui è il tipico trascinatore: quando a volte la gara si addormenta porta quel guizzo e quegli scatti che ne cambiano il ritmo e che scuotono i compagni. Quindi è meglio lasciarlo fare e che segua il suo istinto. Osimhen ha fatto registrare enormi progressi con il Napoli, questa stagione per lui potrebbe essere quella della definitiva consacrazione“.