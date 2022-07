Home » Copertina Calcio Napoli » Il Napoli ha in mano Kim e Solbakken: per il difensore spunta una clausola

È ormai imminente la chiusura dei prossimi due colpi per il Napoli. Kim Min-Jae è ormai definitivamente stato scelto come sostituto di Kalidou Koulibaly, mentre Ola Solbakken andrà a rinforzare il reparto offensivo.

Come riportato da diverse fonti, tra cui l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli ha un accordo totale con Solbakken, ma l’esterno offensivo del Bodo Glimt vestirà la maglia azzurra soltanto a partire dal primo gennaio 2023. Il suo contratto con i norvegesi, infatti, scadrà a dicembre e non sarà rinnovato: prelevandolo a gennaio il Napoli non dovrà quindi pagare nessun indennizzo.

FOTO: Getty – Kim Fenerbahçe

La necessità più urgente del momento, in ogni caso, risponde al nome di Kim. Per il difensore è tutto fatto, ma il contratto che firmerà sarà di oltre 100 pagine (secondo La Gazzetta dello Sport), quindi serve ancora un po’ di tempo per limare tutti gli ultimi dettagli.

Non c’è dubbio, comunque, sul fatto che il coreano sarà il sostituto di Koulibaly, così com’è certo che, nel suo contratto, verrà inserita una clausola rescissoria da 42 milioni, valida dal secondo anno in poi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.