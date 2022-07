Napoli o Bari? De Laurentiis ha ormai fatto la sua scelta

Nel pomeriggio di ieri il Napoli ha smentito, tramite un comunicato ufficiale, le indiscrezioni sulla possibile cessione societaria. “De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattiva in corso”, si legge.

Nei giorni scorsi erano infatti rimbalzate voci che avrebbero affermavano come il Napoli fosse stato venduto a 650 milioni di euro, ma non è assolutamente così.

De Laurentiis Napoli Bari

A dire il vero, De Laurentiis in passato avrebbe “rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari“, continua il comunicato. Non c’è dunque nessun pericolo di cessione della società che, anzi, continuerà ad essere saldamente nelle mani dei De Laurentiis, nonostante le contestazioni dei tifosi.

L’edizione odierna di Il Mattino conferma che, tra il Napoli e il Bari, ad essere venduta sarà la società biancorossa. Una cessione che, nel caso in cui non dovessero essere accolti i ricorsi, andrà formalizzata entro il 2024.

Fuori il Bari dunque dal ventaglio dei De Laurentiis, nonostante molti tifosi, in questo momento, spererebbero in un esito diverso.