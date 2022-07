Mertens alla Lazio? Le parole di Lotito non lasciano dubbi!

Dal primo luglio Dries Mertens non è più ufficialmente un giocatore del Napoli. Il contratto del belga con la società azzurra, infatti, è scaduto al termine dell’ultima stagione, dato che non si è riusciti a trovare un accordo per il rinnovo.

In questo momento, dunque, il capocannoniere all-time del Napoli è senza squadra e potrebbe firmare con qualunque club. Va anche considerato che Mertens non è più giovanissimo (ha 35 anni) e non può permettersi di stare fermo a lungo, quindi dovrà trovare una soluzione al più presto.

FOTO: Getty – Mertens Napoli

Il sogno di tutti i tifosi è che possa esserci una ricongiunzione con il Napoli, ma al momento le parti sembrano piuttosto lontane. Mertens è stato accostato a diversi club, su tutti la Lazio di Maurizio Sarri, che lo ha allenato in azzurro e gli ha cambiato vita e carriera.

Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti, ha però messo in chiaro che il belga non è un obiettivo per la sua Lazio. “Non l’ho mai contattato né gli ho offerto alcun contratto: la nostra rosa non ne ha alcun bisogno“ – ha dichiarato Lotito a Il Messaggero, che ha poi colto l’occasione per smentire anche il presunto interesse per Marcelo: “Non c’è nulla di vero, sono voci messe in giro ad hoc“.