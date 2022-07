Lozano lascia Napoli? Contatti con un club di Premier League, ma un ostacolo frena la trattativa

Il mercato in uscita del Napoli sta seguendo il diktat impostato dal presidente Aurelio De Laurentiis: nessuno è incedibile. Anche i tifosi azzurri, dopo la cessione di Koulibaly, ne sono consapevoli e non è escluso che fino al termine del calciomercato, il Napoli possa cedere altre pedine importanti per la squadra di Spalletti.

Hirving Lozano (FOTO – Getty Images)

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Napoli, c’è anche Hirving Lozano. L’esterno messicano, che non ha mai del tutto convinto in maglia azzurra, è finito nei radar di diversi club.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti con alcuni club, ma quelli più concreti sono avvenuti con il West Ham. Il Napoli valuta il cartellino di Lozano intorno ai 20 milioni di euro, però il club londinese ha trovato sin da subito un ostacolo che ha complicato la trattativa.

West Ham – Lozano, trattativa complicata: i motivi

L’ingaggio di Lozano è estremamente elevato per le casse del West Ham. Quando il Chucky approdò in maglia azzurra, firmò un contratto da vero e proprio top player, ovvero 5 milioni a stagione più eventuali bonus. Le prestazioni altalenanti e un mercato al ribasso a causa della crisi causata dalla pandemia, non consentono a Lozano di firmare un contratto dal valore simile e, per questo motivo, trovare una nuova squadra sarà complicato.