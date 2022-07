Petagna vicinissimo al Monza: il Napoli è pronto ad annunciare il sostituto

Sono ore frenetiche in casa Napoli: Kim Min-jae, che sostituirà Koulibaly, è pronto a vestire la maglia azzurra e l’annuncio potrebbe arrivare già in questo fine settimana. Gli azzurri, però, stanno lavorando su più fronti. Infatti, secondo quanto riportato da Sportitalia, a breve arriveranno gli annunci per un giro di punte che interessa proprio la squadra azzurra.

Giovanni Simeone (FOTO – Getty Images)

Secondo Sportitalia, il Monza è a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli. Anche l’allenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa, nei giorni scorsi aveva commentato le voci di mercato relative all’attaccante del Napoli, confermato lo stato avanzato della trattativa.

La cessione di Petagna, lascia un vuoto nel reparto offensivo azzurro, che il Napoli è pronto a colmare. La società azzurra, infatti, annuncerà l’arrivo di Giovanni Simeone dal Verona subito dopo la cessione del numero 37 del Napoli.

Simeone sostituisce Petagna: quando arriveranno gli annunci?

Sempre secondo quanto affermato da Sportitalia, gli annunci sarebbero in arrivo e già nelle prossime ore potrebbe esserci l’ufficialità per entrambe le trattative.