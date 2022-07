VIDEO | Ritiro Napoli: i PREZZI dei BIGLIETTI delle 4 amichevoli!

Il Napoli nei prossimi giorni raggiungerà Castel Di Sangro dove terrà la seconda parte del ritiro pre-stagionale.

La società partenopea ha ufficializzato in questi minuti i prezzi per le amichevoli contro Adana Demispor, Maiorca, Girona ed Espanyol. Di seguito, il comunicato della società:

In occasione del ritiro di Castel di Sangro gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini.

Questo il programma degli eventi:

Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü

Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club.

Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol.

La vendita dei tagliandi, per ogni singolo evento, avrà inizio oggi 20 luglio 2022 alle ore 15.00

Questi i prezzi:

Tribune 40.00 €

Curve 30.00 €

Distinti 30.00 €

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo quattro tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (PDF), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Questo il link per l’acquisto dei tagliandi.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area.

