Il centrocampo attualmente a disposizione di mister Luciano Spalletti è, almeno numericamente, al completo. Il mercato in uscita, però, potrebbe regalare nuovi scenari per la dirigenza partenopea, a oggi impegnata a chiudere per il difensore centrale che sostituirà Kalidou Koulibaly (pole salda per Min-Jae Kim) e per il secondo portiere da affiancare ad Alex Meret.

Uno dei calciatori su cui si è dibattuto, tra gli altri, sul suo futuro è Piotr Zielinski. Il calciatore, poco più di un mese fa, dal ritiro della Polonia ha fatto sapere di voler restare in maglia azzurra.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates with teammate Piotr Zielinski after scoring their side’s second goal during the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tuttavia, la Lazio dell’ex Maurizio Sarri è pronta a insistere per strappare l’ex Empoli alla dirigenza azzurra. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Messaggero, secondo cui non è escluso un assalto a Zielinski in questa sessione di mercato.

Nel caso in cui, infatti, Sergej Milinkovic-Savic decidessi di cambiare aria dopo diverse stagioni in biancoceleste, la società capitolina potrebbe ripiegare proprio su Zielinski.