Il Napoli in questi giorni ha ufficializzato l’acquisto di Leo Skiri Ostigard, calciatore che è arrivato a titolo definitivo dal Brighton, dopo la sua esperienza di sei mesi in Italia con la maglia del Genoa.

Il norvegese ha preso il posto di Axel Tuanzebe, centrale che il club azzurro ha prelevato dal Manchester United in prestito per sostituire numericamente la casella lasciata vuota dall’addio di Kostas Manolas. Il suo impatto, però, non è stato tra i più indimenticabili, motivo per cui i partenopei hanno deciso di non intavolare alcuna trattativa con il club inglese.

Axel Tuanzebe (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Quest’ultimo, però, sembra deciso di non puntare comunque sul giocatore britannico: stando a quanto riferito dai media turchi, il calciatore è finito nel mirino del Trabzonspor.

Tuanzebe, in caso di sbarco nel campionato turco, troverebbe un ex azzurro di un certo spessore: Marek Hamsik. La squadra, fresca campione di Turchia, dovrà in ogni caso conquistarsi la fase a gironi della Champions League attraverso i playoff.