Dybala si presenta alla Roma e “snobba” Napoli: avete sentito?

Quello di Paulo Dybala è stato sicuramente tra i nomi più chiacchierati delle ultime settimane di calciomercato: in bilico tra Inter, Roma e Napoli la Joya ha scelto qualche giorno fa di accasarsi ai giallorossi, complice anche la chiamata dello Special One, Josè Mourinho.

L’argentino ha parlato oggi ai canali ufficiali del suo nuovo club, elencando anche i motivi della sua scelta.

Dybala Roma (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Le prime parole di Dybala alla Roma: “Ecco perchè ho fatto questa scelta”

Di seguito le prime parole di Paulo Dybala da nuovo calciatore della Roma:

Le tue prime sensazioni? “Sono molto contento di poter iniziare. Avevo voglia di conoscere i miei compagni, l’allenatore e tutte le persone che lavorano qui nella Roma”.

Come hai vissuto gli ultimi giorni? “Tutto è successo molto velocemente, la trattativa è iniziata questo weekend. Abbiamo chiuso subito e siamo riusciti a cominciare questa nuova avventura insieme”.

Cosa ti ha convinto ad accettare la Roma? “Tante cose, sicuramente. La chiamata di Mourinho, la chiamata del direttore ma anche le parole del Presidente. Il mister mi ha subito comunicato le sue idee e sarà sicuramente bellissimo giocare in una squadra che rappresenta tanto, in Italia ma anche nel mondo”.

Cosa ti aspetti da Mourinho? “Tutti lo conosciamo, sappiamo quello che rappresenta nel mondo del calcio: le sue chiamate mi hanno emozionato. Ho avuto la fortuna di giocare con i migliori della storia e adesso lavorerò sicuramente con uno di quelli. Ora proverò a mettermi subito in forma per dare il meglio, per la Roma ma anche in vista del Mondiale in Qatar”.

Perchè hai scelto la maglia numero 21? “Tiago Pinto mi aveva offerto la 10 di Totti, ma credo che quel numero debba essere ancora suo: merita rispetto e responsabilità. Un giorno magari la indosserò, ma adesso ho scelto il 21. Giocare all’Olimpico sarà come giocare in Argentina, qui c’è tanta passione”.