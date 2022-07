Quasi tutto fatto per Petagna al Monza: le cifre e la condizione di De Laurentiis

Sembra davvero giunta al termine l’avventura di Andrea Petagna al Napoli, lui che già la scorsa estate è stato vicinissimo alla cessione, ma era stato convinto a rimanere da Luciano Spalletti, che in lui credeva moltissimo.

E infatti il tecnico toscano ha sempre puntato su di lui nei momenti di difficoltà, certo, ma quando tutto girava per il meglio Petagna si è sempre trovato davanti due colossi come Osimhen e Mertens. Anche se il secondo, con ogni probabilità, non sarà più un giocatore del Napoli nella prossima stagione, l’ex attaccante di Atalanta e Spal ha ormai deciso: svestirà la maglia azzurra.

FOTO: Getty – Petagna Napoli

Come riporta Il Mattino, Adriano Galliani (ad del Monza) e Beppe Riso (agente di Petagna) sono ormai d’accordo su tutto. C’è soltanto più un’ultima condizione da limare, ossia una volontà ferrea di De Laurentiis. Si tratta dell’obbligo di riscatto dell’attaccante da parte dei brianzoli in caso di salvezza.

Il Napoli chiede 4 milioni per il prestito e 15 per il riscatto, mentre secondo Il Corriere dello Sport l’offerta del Monza è leggermente inferiore: 5 per il prestito, 10 per il riscatto.

In ogni caso, da parte di tutte le parti coinvolte c’è la volontà di chiudere la trattativa, in modo che poi gli azzurri possano fiondarsi su Simeone del Verona come sostituto di Petagna.