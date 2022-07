Il nuovo colpo del Napoli firmerà oggi! Spalletti può sorridere

Oggi dovrebbe essere il grande giorno di Kim Min-Jae, il roccioso difensore del Fenerbahçe che dovrà sostituire Kalidou Koulibaly. Non sarà certo un compito semplice, ma dalla Turchia nessuno dubita di lui, assicurando le sua grandi potenzialità.

Ieri, nella conferenza stampa di presentazione del preliminare di Champions in casa della Dinamo Kiev, l’allenatore del club turco aveva annunciato a sorpresa la cessione di Kim, sostenendo come il club non potesse farci nulla dato che era stata pagata la clausola da 19,5 milioni di euro.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

Per il sudcoreano è pronto un contratto da 2,5 milioni a stagione per cinque anni. Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è già stato lo scambio di contratti tra il club di De Laurentiis e l’entourage del calciatore.

Oggi dovrebbe essere la data della firma, dato che non ci sono altri aspetti da definire. Poi l’avventura azzurra di Kim sarà pronta a partire, magari già da sabato 23, giorno in cui il Napoli tornerà in ritiro, ma a Castel di Sangro.