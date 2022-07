Altra nuova partnership per il Napoli: accordo globale di grande spessore

Solo due giorni fa il Napoli annunciava la nuova collaborazione con Sorare, piattaforma che tratta il fantacalcio e le carte collezionabili digitali. Da pochissimo è invece arrivata la notizia di un nuovo sponsor: OneFootball. Insieme al Napoli, la piattaforma offrirà ai tifosi “momenti video digitali e memorabilia digitali NFT“.

“La più grande piattaforma media operante nel mondo del calcio, con oltre 100 milioni di utenti mensili attivi, è diventato Global Partner del Napoli, una delle squadre italiane più seguite, con oltre 80 milioni di tifosi” – si legge sul comunicato ufficiale pubblicato dal Napoli tramite i propri canali ufficiali. Si legge ancora:

Napoli One Football

“Questa partnership globale ed esclusiva apre le porte a una nuova era per i sostenitori del Club. Insieme, il Napoli e OneFootball creeranno e offriranno momenti video digitali e memorabilia digitali NFT, consentendo ai tifosi del Napoli di collezionare, scambiare e visualizzare i migliori momenti di ogni gara del club in Serie A, i migliori momenti della storia del club, e di sbloccare, a beneficio dei tifosi, esperienze inedite ed esclusive che saranno rivelate nei prossimi mesi.

OneFootball comparirà sui tabelloni pubblicitari dello Stadio Diego Armando Maradona in tutte le gare casalinghe del Napoli, offrirà contenuti speciali con i giocatori del Napoli e creerà delle campagne di coinvolgimento destinate ai tifosi del club.

Il 1° agosto OneFootball svelerà i prodotti collezionabili per la stagione 2022/23, che saranno disponibili sulla piattaforma di vendita Aera by OneFootball a partire dal 29 agosto“.

Così Tommaso Bianchini, chief international development officer della SSC Napoli:

“Siamo molto contenti di accogliere One Football all’interno del nostro network di partner globali, l’innovazione è alla base della nostra strategia attuale di business e siamo pronti a connetterci con i nostri fan di tutto il mondo attraverso la distribuzione di nuovi asset digitali.

Il web 3.0 è per noi una nuova affascinante opportunità di sviluppo del nostro marchio su scala globale e non vediamo l’ora di poter vedere i nostri NFTs all’interno del marketplace di One Football Aera. Da oggi per il Napoli inizia una nuova epoca di sviluppo digitale e siamo orgogliosi di viverla al fianco di un partner importante come One Football”.