Piaceva al Napoli, il difensore va al Torino: sostituirà Bremer

Al Torino spetta in questo momento un compito molto complesso, lo stesso che spetta al Napoli. Entrambe infatti hanno appena ceduto il loro difensore centrale migliore, gli azzurri Koulibaly, i granata Bremer.

Il difensore brasiliano rimarrà a Torino, cambiando però sponda. La Juventus ha infatti chiuso con i cugini per circa 41 milioni più 9 di bonus, offrendo al giocatore 6 milioni a stagione. Cifre irrinunciabili per tutte le parti, inflazionate dalla super cessione di De Ligt al Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dal giornalista Sky, ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Torino sta per chiudere per Jason Denayer. Sarà l’ex Manchester City il sostituto di Bremer, che firmerà un contratto quadriennale, dopo non aver rinnovato con il Lione.

Lione, Jason Denayer (via Getty Images)

Visite mediche fissate per giovedì. Battuta la concorrenza del Monza, che domani dovrebbe fare un tentativo in extremis, anche se con la consapevolezza di avere quasi nessuna possibilità.

Sul belga 27enne si era informato anche il Napoli nei mesi scorsi. Per i partenopei poteva essere un ottima occasione per riempire lo slot di quarto difensore centrale. Niente di fatto però, con gli azzurri che hanno alla fine virato sul giovane Ostigard.