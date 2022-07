Home » News Calcio Napoli » Lavezzi: “Vorrei che Mertens restasse. Non so che cosa proverò entrando al Maradona”

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di La Gazzetta dello Sport. Sono tanti i temi affrontati dal Pocho, che tornerà a Napoli dopo tanto tempo ma in un ruolo diverso, nelle vesti di commentatore per Amazon Prime.

Il colosso statunitense ha rinnovato l’accordo per la trasmissione esclusiva di alcune partite di Champions League, a partire dalla Supercoppa Europea fino alle semifinali. Confermata con grande fiducia la squadra di talent dell’anno scorso, ci sono stati anche alcuni nuovi “innesti”, tra cui proprio Lavezzi.

FOTO: Getty – Napoli Lavezzi

“Chi parte favorito in campionato? Direi l’Inter, poi subito dietro metto la Juventus. Il Napoli è ancora un punto interrogativo, la squadra sta vivendo un momento di ristrutturazione.

Il finale di stagione? Gli azzurri hanno avuto un calo nel momento determinante con le altre due squadre in agguato.

Mertens? Vorrei tanto che rimanesse, ha dato tantissimo al Napoli. Osimhen invece ha molti più gol nelle gambe rispetto a me, io giocavo più indietro.

Qualche talento dall’Argentina? Ne cito due: Exequiel Zeballos del Boca Juniors e Santiago Simon del River Plate, un giocatore già pronto.

Che cosa proverò quando entrerò al Maradona? Non riesco ad immaginarlo, non so davvero che cosa proverò. Però ci penso, tantissimo.”