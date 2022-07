Deulofeu-Napoli: l’entourage esce allo scoperto, l’annuncio in diretta

Gerard Deulofeu è da settimane il colpo designato dal Napoli per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

In queste ore, si è parlato addirittura di un accordo ormai chiuso tra le parti, con il calciatore ormai vicinissimo ai partenopei. Tuttavia, l’entourage – contattato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli – frena su questa notizia.

“Dal suo entourage fanno sapere che non è ancora chiusa la trattativa. Ma Napoli e Udinese sono entrate nel concreto, si stanno parlando”, ha riportato il giornalista Valter De Maggio nel corso di Radio Goal.

Gerard Deulofeu

Dialoghi in corso, dunque, tra Napoli e Udine per cercare di sbloccare la trattativa tra i due club, che va avanti ormai da tempo e che è portata avanti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Ore calde in casa azzurra per cercare di capire se si riuscirà a trovare la quadra definitiva tra tutte le parti in causa, con il calciatore che non ha mai nascosto la sua volontà di sposare il progetto azzurro.