Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli, tutto fatto per il quarto acquisto: accadrà domani!

Il Napoli, dopo la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, si è messo alla ricerca continua di un nuovo centrale: il nome più caldo per sostituire l’ex 26 azzurro è quello di Kim Min-Jae, difensore coreano del Fenerbahce.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sembrerebbero esserci novità sul trasferimento del classe ’96. Già nella giornata di ieri Jorge Jesus, tecnico del club turco, ha annunciato il suo addio in conferenza stampa.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

Fatta per Kim Min-Jae: limati gli ultimi dettagli

Kim Min-Jae e il Napoli si avvicinano a grandi passi: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio gli azzurri avrebbero limato nelle ultime ore i dettagli: pronto un contratto triennale per il 25enne. Già nella giornata di domani dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva per il passaggio del centrale coreano in azzurro.

Il post-Koulibaly si prepara a sbarcare in Italia. L’ex Beijing Gouan potrebbe arrivare già sabato nel ritiro di Castel di Sangro per conoscere i nuovi compagni e cominciare la sua avventura con la casacca azzurra.