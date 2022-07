L’esperto è sicuro: adesso o a gennaio, quando il Napoli acquisterà Solbakken

Nelle ultime ore si è infiammata la trattativa relativa a Ola Solbakken, che ieri pomeriggio si è recato a Villa Stuart, la clinica romana dove solitamente il Napoli fa svolgere le visite mediche ai propri calciatori.

L’esterno d’attacco del Bodo Glimt, in realtà, era a Roma principalmente per dei controlli alla spalla, visto che sta fronteggiando una lussazione. Non è detto, però, che dopo le visite il norvegese abbia già firmato il contratto con il Napoli.

FOTO: Getty – Solbakken Bodo Glimt

Non ci sarebbe nulla di strano, anzi, perché il contratto di Solbakken con il Bodo scade a dicembre, il che significa che dal 1 gennaio potrà liberarsi a parametro zero. Proprio per questo motivo, secondo Alfredo Pedullà il Napoli lo acquisterà a gennaio, evitando così di dover sborsare un indennizzo dato che tra meno di sei mesi potrà tesserarlo gratis.

Secondo l’esperto di mercato sono stati fatti importanti passi avanti, ormai quasi decisivi per la chiusura della trattativa. Nel frattempo, tuttavia, la società azzurra è certamente concentrata a chiudere per Kim Min-Jae. Il sostituto di Koulibaly dovrebbe firmare oggi, con il Napoli che pagherà la clausola di 19,5 milioni al Fenerbahçe.