Sfuma Kim al Napoli? Una big di Serie A può soffiarlo agli azzurri

La giornata di ieri potrebbe essere stata decisiva per il futuro di Gleison Bremer. Il difensore del Torino sembrava da mesi promesso sposo dell’Inter, eppure i nerazzurri non hanno mai affondato il colpo decisivo.

Ci ha pensato allora la Juventus ad intromettersi in modo deciso nella trattativa, complice anche il fatto di aver appena perso Matthijs de Ligt, volato in direzione Monaco di Baviera. Con la liquidità ricavata dalla cessione del difensore olandese, i bianconeri hanno potuto fiondarsi su Bremer, facendo un’offerta maggiore rispetto all’Inter sia al giocatore che al club granata.

FOTO: Getty – Kim Napoli

Che cosa c’entra tutto questo con il Napoli? Per quanto possa sembrare una situazione lontana dal club azzurro, in realtà è molto più vicina di quanto si possa pensare. Questo perché l’Inter, che con ogni probabilità non prenderà Bremer, dovrà trovare una valida alternativa al brasiliano.

L’edizione odierna di Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibilità che ora Marotta e Ausilio possano cambiare strada, dirottando su Kim Min-jae. La concorrenza del Rennes non sarebbe più un pericolo, in quanto i francesi avrebbero fatto un passo indietro, ma l’Inter potrebbe clamorosamente inserirsi.

In ogni caso, stando a quanto raccolto da calciomercato.com, il Napoli sarebbe comunque in vantaggio, avendo in programma un blitz ad Istanbul per provare a chiudere l’operazione. E pensare che la Juventus, se non avesse le mani su Bremer, avrebbe seriamente pensato al coreano, prima però di virare sul difensore del Torino.