Napoli, Ounas in uscita: spunta una nuova pretendente in Serie A

Adam Ounas non è mai riuscito a mostrare il suo potenziale nel Napoli. Dopo cinque stagioni in azzurro, di cui due passate interamente in prestito, l’ala algerina è ormai a tutti gli effetti sul mercato.

L’ormai 25enne arrivò in Campania a inizio luglio 2017 dal Bordeaux, per circa 12 milioni di euro. Un colpo in prospettiva che avrebbe dovuto portare i suoi frutti nel lungo termine. Frutti che il Napoli non è mai riuscito a raccogliere. 60 presenze totali per lui in azzurro, in cui ha trovato la via del gol in sette occasioni.

Napoli, Adam Ounas (Getty Images)

Fu inserito nella trattativa che portò Osimhen dal Lille al Napoli. Il riscatto fissato era decisamente superiore al valore mostrato al ritorno in Ligue 1, e fu rispedito al mittente. Poi 6 mesi, infelici, al Cagliari, prima di quello che è probabilmente stato il picco della sua carriera. Mezza stagione al Crotone, 4 gol e 3 assist, e giocate degne del talento che il Napoli vide in lui.

La stagione appena conclusasi l’ha visto però rifare un passo indietro, facendo probabilmente capire, sia a lui che agli azzurri, che c’è la necessità di un cambio di scenario.

Non sono poche le squadre interessate all’algerino campione d’Africa nel 2019. Lecce, Salernitana e un paio di club di Ligue 1 hanno mostrato interesse nelle ultime settimane. E, secondo quanto riportato dal “Il Mattino”, anche il Bologna si è fatto avanti concretamente.

Adesso la palla passa al Napoli e allo stesso Ounas, che dovranno trovare un offerta che soddisfi entrambe le parti.