L’annuncio: Lavezzi torna a Napoli in una veste speciale

Quella che stiamo per raccontare, è una grande notizia che farà gioire tutti i tifosi del Napoli. Stamane, in occasione della presentazione della nuova stagione della piattaforma streaming di Amazon, sono state comunicate tutte le novità in programma dal prossimo settembre.

Marco Foroni, Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia, nel corso dell’evento ha così spiegato: “Per Amazon lo sport è un qualcosa di sempre più centrale. Saranno diciassette le partite tutte in esclusiva, a partire dalla Supercoppa, poi due playoff, sei gare della fase a gironi e otto della fase ad eliminazione diretta dagli ottavi alle semifinali. Proporremo la miglior partita di Champions League del mercoledì con una squadra italiana in campo. Già il 10 agosto partiremo con Real Madrid-Eintracht, sfida valida per la Supercoppa UEFA che sarà commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con i nostri giornalisti e i talent, Julio Cesar, Clarence Seedorf e Patrice Evra”.

UEFA Champions League (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Amazon Prime Video: in arrivo due esperti al commento

Come già accaduto nella scorsa stagione, anche quest’anno Amazon Prime Video trasmetterà in diretta e in esclusiva la miglior partita del mercoledì della prossima Champions League. La novità principale però, e che più farà felici i tifosi del Napoli, è quella relativa all’annuncio dei nuovi esperti nella squadra Prime per il commento delle gare della massima competizione europea. Dalla prossima stagione, infatti, entreranno ufficialmente in squadra due grandi ex campioni della Serie A, Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio, del Milan e della Nazionale italiana, e l’ex attaccante argentino del Napoli Ezequiel Lavezzi.

Un’occasione per i tifosi azzurri per riabbracciare il proprio beniamino e, si spera, per tornare a riempire il Maradona nelle notte magiche di Champions.