Cavani resta in Europa: svelato il suo prossimo club

El Matador Edinson Cavani ha fatto sognare i tifosi del Napoli per due stagioni brevi ma intensissime, dal 2011 al 2013. Acquistato dal Palermo il primo luglio 2011 per la cifra di 24,5 milioni di euro, il fuoriclasse uruguaiano ha segnato 103 gol in 137 presenze in azzurro, venendo rivenduto a oltre il doppio due stagioni dopo (55 milioni al PSG).

In Francia Cavani ha mostrato tutto il suo talento cristallino, scaraventando il pallone in rete 200 volte in 301 partite: numeri incredibili. Il suo passaggio al Manchester United nel 2020, complice anche qualche infortunio di troppo, non ha sortito gli effetti sperati per il Matador, che ora è però pronto a rilanciarsi.

FOTO: Getty – Cavani Uruguay

Il suo contratto con i Red Devils è scaduto il primo luglio e, di comune accordo, si è deciso di non proseguire oltre. Un fuoriclasse del suo calibro, però, non può rimanere svincolato a lungo: la chiamata, infatti, è arrivata.

Il futuro di Cavani con ogni probabilità sarà in Spagna, al Villarreal. Come riportato da Marca, è lui il grande obiettivo per rinforzare l’attacco del Submarino Amarillo, su precisa indicazione di Unai Emery, che lo ha già allenato a Parigi. La società spagnola ha già il sì del giocatore e aspetta soltanto di finalizzare la cessione di Paco Alcacer per poterlo ufficializzare.