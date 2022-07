Calciomercato Napoli, nessun blitz a Istanbul per Kim Min-jae: il motivo

“Kim è un calciatore bravo che stiamo seguendo“. Queste le parole usate in conferenza stampa dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli in merito al possibile arrivo del centrale sudcoreano alla corte di Spalletti.

Il Napoli ha fretta di trovare un sostituto che colmi l’assenza lasciata da Koulibaly, ormai nuovo calciatore del Chelsea, e tra i diversi papabili candidati, Kim Min-jae sembrerebbe il maggior indiziato a vestire la maglia azzurra, con un arduo e complicato compito: non far rimpiangere il senegalese.

Kim Min-Jae Napoli (FOTO – Getty Images)

In serata, sono arrivate nuove conferme da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che durante lo Speciale Calciomercato, in onda su Sportitalia, ha così commentato la trattativa tra il Napoli e il Fenerbahçe che porterebbe il centrale della nazionale sudcoreana all’ombra del Vesuvio:

“Il Napoli non molla la presa su Kim Min-jae perchè il Rennes non ha affondato, non pagando la clausola al Fenerbahçe e gli azzurri hanno ripreso la trattativa per i capelli. Non ci sono stati missioni a Istanbul oggi, perché chi doveva andare in Turchia ha avuto un’indisposizione. I contatti tra i club, però, ci sono stati lo stesso: il sudcoreano resta il primo della lista. Deulofeu, invece, è un promesso sposo appena uscirà Ounas”.