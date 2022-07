Napoli alla ricerca di un vice Meret: spunta un nuovo nome per la porta azzurra

Con un post sui suoi profili social, David Ospina saluta il Napoli ricordando l’amore e l’affetto ricevuto dalla città e dai tifosi nei quattro anni in maglia azzurra. Il colombiano, con il trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Nassr, ha lasciato un vuoto, ancora non colmato, nella rosa di Luciano Spalletti.

Con il rinnovo ormai definito di Meret, la società continua la ricerca per un nuovo portiere, che come richiesto dall’allenatore, dovrà rispettare determinati parametri: affidabile, di esperienza e che sia almeno alla pari di Meret.

Ivica Ivusic (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)

Questione portiere: chi affiancare a Meret

Le suggestioni verso Kepa (Chelsea) e Keylor Navas (Psg) sembrano irraggiungibili per gli ingaggi che il Napoli non può e non vuole sostenere, motivo per il quale non si è riusciti a trovare un accordo con Ospina sul rinnovo. Stando allora a quanto riferito da Tuttosport, la scelta potrebbe ricadere su un’operazione low cost, che sia in grado di soddisfare comunque le richieste di Spalletti.

Oltre al nome di Sirigu, già circolato nelle scorse settimane e al momento svincolato, il quotidiano riferisce di una pista che porterebbe a Ivica Ivusic, portiere croato classe 95 dell’Osijek, osservato con attenzione da Giuntoli negli ultimi giorni.