Monza, tutto fatto per il nuovo attaccante: salta Petagna?

Il Monza, squadra neopromossa in Serie A, si conferma la grande protagonista in questa finestra di calciomercato estiva. Il Presidente Silvio Berlusconi insieme ad Adriano Galliani, sta regalando una grande squadra al tecnico Stroppa, generando grande entusiasmo in una piazza, che per la prima volta nella sua storia, disputerà un campionato nella massima serie.

Dopo i colpi messi già a segno di Ranocchia, Carboni, Cragno, Sensi, Pessina, Birindelli e Sorrentino, la società continua a lavorare sulla linea ben chiara tracciata ad inizio mercato: creare una squadra italiana, con un mix di giovani ed esperienza.

Andrea Petagna (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

Calciomercato Monza, salta Petagna?

Stando a quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in dirittura d’arrivo un altro grande acquisto. Si potrebbe chiudere già domani l’operazione che porterebbe Gianluca Caprari dal Verona al Monza, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro.

L’acquisto di Caprari non escluderebbe comunque in nessun modo l’arrivo di Andrea Petagna in Lombardia. L’attaccante del Napoli resta la prima scelta per l’attacco del Monza, che continua a trattare per trovare un accordo con la società di De Laurentiis. Le parti sarebbero molto vicine alla chiusura, e la fumata bianca potrebbe ufficialmente arrivare già questa settimana. Prima, però, il Napoli dovrà acquistare un attaccante per sostituirlo.

Nel corso del programma “Sportitalia Mercato”, in onda su Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha confermato che mercoledì ci sarà l’incontro decisivo tra Monza e Petagna per la chiusura della trattativa.