De Maggio: “Il Napoli si è indebolito! Non si sa neanche la data degli abbonamenti”

Momento delicato in casa Napoli, La scelta di Dybala, che ha firmato in mattinata con la Roma, è stata l’ultima di una serie di delusioni di mercato.

Via le tre bandiere, perni tecnici ed emotivi della squadra, Insigne, Koulibaly e Mertens, oltre al portiere titolare, Ospina. Dybala doveva essere l’acquisto che avrebbe risollevato il morale dei tifosi, invece è stata forse la delusione più grande.

Paulo Dybala, Argentina (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

Il conduttore della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha espresso tutta la sua frustrazione nel vedere Dybala scegliere la Roma e non il Napoli. Ha inoltre fatto notare che la campagna abbonamenti dei giallorossi staandando a gonfie vele, mentre di quella degli azzurri ancora non si sa niente. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ad oggi si è indebolito, perché sono arrivati Kvaratskhelia e Olivera al posto di Insigne e Ghoulam, sì, ma Mertens, Ospina e Koulibaly non sono stati ancora sostituiti“.

“La Roma, nel frattempo, prende Dybala. Poi non sorprendiamoci se lì fanno 40 mila abbonamenti e qui non si sa neanche quando questa campagna abbonamenti sarà lanciata“.