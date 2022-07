Pressing Roma-Napoli su Dybala: la preferenza dell’argentino

Dal 1° luglio 2022 Paulo Dybala figura tra i giocatori svincolati, avendo concluso il proprio contratto con la Juventus. Il calciatore argentino è entrato nel mirino di diversi club di Serie A, quali Inter, Roma e Napoli, senza però aver ancora ultimato le trattative.

FOTO: Getty Images, Dybala

Roma-Napoli: Mourinho fa la sua mossa

Nelle ultime settimane la concorrenza più accesa è tra Roma e Napoli, avendo l’Inter fatto un paso indietro. Secondo quanto scritto sull’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, Mourinho, che già qualche giorno fa aveva telefonato l’ex attaccante bianconero, nella giornata di ieri si è ripetuto. L’allenatore della Roma fa pressing su Dybala, evidenziando soprattutto la sua centralità nel progetto giallorosso e l’importanza che avrebbe nella rosa e nella città.

Il Napoli di contro non resta a guardare: ieri infatti c’è stata una videochiamata, in presenza anche dell’agente, tra Dybala e De Laurentiis per rimarcare l’offerta del club azzurro. L’attaccante argentino potrebbe essere il colpo giusto per rianimare la piazza, delusa e amareggiata per gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, però, il calciatore attende qualche mossa dall’Inter che resta ancora la sua preferenza. Con la società nerazzurra i contatti sembravano in una fase avanzata, ma ad oggi hanno subito uno stop.