Brutte notizie per Mertens? Il c.t. del Belgio avverte: “Terrò conto della situazione”

Ancora ci sono poche notizie su quella che sarà la squadra di Dries Mertens nella prossima stagione. Il belga, miglior marcatore della storia del Napoli, si è liberato dai partenopei lo scorso primo luglio, ed è in questo momento a tutti gli effetti un parametro zero.

Ciro percepiva, fino alla scorsa stagione, circa 4,5 milioni di euro netti all’anno, cifre che il Napoli non può permettersi, vista anche l’età dell’attaccante. Il Marsiglia e la Lazio di Maurizio Sarri sembra abbiano approcciato l’entourage del giocatore, senza però avvicinarsi a un accordo.

Belgio, Dries Mertens (BENJAMIN CREMEL/AFP via Getty Images)

La richiesta del giocatore sarebbe un biennale da 5 milioni netti, circa due milioni in più dell’offerta che pare De Laurentiis gli abbia fatto. Proprio di questa situazione ha parlato Roberto Martinez, c.t. della nazionale belga.

L’allenatore dei Diavoli Rossi è stato intervistato ai microfoni di Het Laatste Nieuws, a cui ha parlato sia di Mertens che di Januzaj, liberatosi dalla Real Sociedad e accostato anche al Napoli, anche lui in questo momento senza squadra. Di seguito le sue parole:

“Qualsiasi scelta faranno per me andrà bene. Penso sia solo questione di tempo, anche se di tempo non ne abbiamo molto. Il Mondiale è quasi alle porte. Terrò conto anche di questo aspetto“.