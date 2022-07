FOTO – Il nuovo acquisto sta arrivando a Dimaro, è in partenza da Roma

Il calciomercato in entrata del Napoli si arricchisce di un nuovo giocatore, dopo le operazioni che hanno portato in maglia azzurra Olivera e Kvaratskhelia. Nella giornata di ieri, infatti, Leo Ostigard, il nuovo acquisto della società di Aurelio De Laurentiis, ha svolto le visite mediche a Villa Stuart a Roma dove ha poi trascorso la notte in un hotel.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, il calciatore è partito da Roma in direzione Dimaro, dove si unirà quest’oggi alla squadra di Luciano Spalletti per iniziare il ritiro. Leo Ostigard arriva al Napoli dal Brighton a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3 milioni di bonus e una percentuale su una futura rivendita.

Twitter Di Marzio

Il calciatore ha voluto fortemente la squadra azzurra, imponendosi con il club di Premier League per ritornare in Serie A, dopo la positiva esperienza dello scorso anno in prestito al Genoa da gennaio. Con la maglia della società ligure, Ostigard ha collezionato 14 presenze in campionato e una in Coppa Italia.

Indipendentemente dalla partenza di Kalidou Koulibaly, le trattative per l’acquisto di Ostigard erano già in corso, vista la necessità di un quarto difensore centrale dopo l’addio di Axel Tuanzebe.