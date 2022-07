Dybala accostato al Napoli, Spalletti esce allo scoperto: le dichiarazioni

Il Napoli continua il suo operato in sede di mercato. Come più volte dichiarato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, però, l’obiettivo degli azzurri è quello di tagliare il monte ingaggi, cercando di perdere meno qualità possibile in rosa.

Le partenze di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, capitano e vice capitano nella passata stagione, ne sono la prova.

Per sostituirli si stanno cercando delle soluzioni low-cost, tra cui il già acquistato Kvaratskhelia. I parametri zero sono guardati quindi con un occhio attento, visto il risparmio che permettono. E nessuno di loro potrebbe entusiasmare una piazza malinconica e delusa come Paulo Dybala.

Paulo Dybala, Argentina (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La Joya si è liberata dalla Juventus, ed ha probabilmente meno mercato di quanto lui e il suo entourage si sarebbero aspettati. Le sue ultime due stagioni sono state segnate dai continui infortuni, troppi per offrirgli certe cifre.

Napoli e Roma sono fortemente interessate, specialmente da quando le richieste dell’argentino sono cominciate ad abbassarsi causa mancanza di offerte. Proprio di queste voci, e di quelle riguardanti l’altro obbiettivo in attacco, Gerard Deulofeu, ha parlato l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nel post partita dell’amichevole di oggi contro il Perugia. Di seguito le sue parole:

Dybala? “Leggo che ci sono diverse squadre su di lui, ha un contratto alto. E probabilmente le sue richieste sono alte per il momento, per una società che deve pensarci bene”.

Gli chiedono di Deulofeu: sentite la risposta di Spalletti

Il tecnico azzurro, inoltre, ha parlato dell’altro obiettivo di mercato degli azzurri, ovvero Gerard Deulofeu. Di seguito, quanto evidenziato:

Deulofeu? “Mi fido di Giuntoli, ha in mano le situazioni e i nomi di cui si parla. Poi possono essere prese decisioni improvvise all’ultimo. Importante è sostituire la qualità di chi è andato via”.